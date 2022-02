Seniorzy mają nowy Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie

Caritas Diecezji Rzeszowskiej dostrzega potrzeby seniorów i w budynku, w którym mieści się siedziba Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Rzeszowie utworzył Dzienny Dom Pomocy. Z nowej placówki korzysta 25 osób.

Dzienny Dom Pomocy znajduje się przy ulicy Dębickiej w Rzeszowie. Wydzielona część budynku została odremontowana i przystosowana do potrzeb osób starszych. Seniorzy mają zapewniony dowóz, wyżywienie oraz ciekawe zajęcia aktywizujące i usprawniające pod opieką wykwalifikowanej kadry. Mają dostęp do usług opiekuńczych i pelengacyjnych, m. in. możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo.