Serb Nikola Grbić trenerem polskich siatkarzy, a Włoch Stefano Lavarini siatkarek

Decyzje władz polskiej siatkówki podjęte i ogłoszone zostały w dniu dzisiejszym. Obaj szkoleniowcy podpisali już umowy przedwstępne.

48-letni Serb był głównym faworytem konkursu na selekcjonera naszych siatkarzy i to się potwierdziło. Grbić jest aktualnie trenerem Sir Safety Perugia. W przeszłości m.in. doprowadził drużynę Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle między innymi do triumfu w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Serb jako zawodnik grał na pozycji rozgrywającego m.in. w lidze włoskiej, a karierę zakończył w Zenicie Kazań. Z reprezentacją Serbii zdobył w 2000 roku złoty medal olimpijski. - Przede wszystkim cieszę się z tego, że nasze grupy robocze, które zajmowały się konkursami na trenerów reprezentacji rekomendowały właśnie Nikolę Grbicia, a zarząd go zatwierdził. To trener bardzo dobrze oceniany przez zawodników, o czym sam się przekonałem w ZAKSIE, z dużą wiedzą i charyzmą - skomentował wybór prezes PZPS Sebastian Świderski.