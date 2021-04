Sesja Rady Miasta Rzeszowa: będzie plan dla bulwarów i ulgi dla przedsiębiorców

- To bardzo dobrze, że przystępujemy do tego planu, szkoda tylko, że o trzy lata za późno. W 2018 roku byliśmy autorem uchwały, która już wtedy dawała wskazówki, które mogły się przerodzić w pracę nad planem. Tak się niestety nie stało. Efektem tego jest to, że my na tym terenie możemy tylko ratować to, co zostało do uratowania. Jest już tu na północy terenu budowa. Nie powinna być prowadzona tak blisko mostu i rzeki. Wielka szkoda, że te trzy lata zostały zmarnowane - uważa Robert Kultys z PiS.