Siarka Tarnobrzeg wyrównała rachunki z Unią Tarnów. Piętnasty z rzędu mecz bez porażki

Siarka z nawiązką zrewanżowała się tarnowianom za porażkę z jesieni. Wtedy tarnobrzeżanie objęli prowadzenie już w 3. minucie (Kumorek), ale w 28. minucie stracili Bierzałę (druga żółta kartka), po minucie gole, by ostatecznie przegrać 1:3.

W środowe popołudnie wicelider grał bez kilku ważnych zawodników (kartkowe absencje Jodłowca, Cichockiego, Kumorka), ale szybko ustawił sobie mecz. Zrobił to Iwao, który ściął do środka, uderzył z okolic szesnastki, a piłka po rykoszecie znalazła drogę do „sieci” (gol nr 8 Japończyka).