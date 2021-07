Siatkarka Jelena Blagojević z Developresu Rzeszów pojedzie na igrzyska olimpijskie do Tokio

- Cieszę się bardzo i jestem dumna, bo marzeniem każdego sportowca jest zagrać na igrzyskach olimpijskich i ja też zawsze o tym marzyłam - mówi kapitan Developresu. - Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze przynajmniej do momentu kiedy wjedziemy do wioski olimpijskiej. Wtedy będę spokojna, że przeżyję ten wielki moment. Cieszę się bardzo, bo to ogromna duma reprezentować swój kraj na igrzyskach, już kiedyś miałam okazję to przeżyć, ale każdy kolejny raz jest bardzo wyjątkowy, tak jak wyjątkowe jest to.