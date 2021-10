Siatkarki Developresu Bella Dolina Rzeszów rozbiły Volley Wrocław 3:0. Były zdecydowanie lepsze od rywalek

Rzeszowianki, po odebraniu gratulacji za zdobycie Superpucharu Polski, po zbiciu Anny Stencel uciekły na 7:4 i tę trzypunktową przewagę utrzymywały przez dłuższy czas. Ponieważ drużyny prezentowały słabą skuteczność w ataku, w innych elementach też grały niespecjalnie, popełniały błędy, nie była to ładna dla oka siatkówka. Aleksandra Rasińska, dla której, podobnie jak dla rozgrywającej Anny Kaczmar był to do hali na Podpromiu powrót sentymentalny, bo obie przeniosły się do Wrocławia właśnie z Rzeszowa, wyrównała wprawdzie na 18:18, ale potem kontrolę nad meczem przejęły faworyzowane i zdecydowanie lepsze gospodynie. Developres potrafi dużo więcej od wrocławianek, o czym najlepiej świadczą lokaty w tabeli, w końcówce przy pomocy prostych środków wypunktował rywalki. Jelena Blagojević sprytnie przebiła piłkę za wrocławski blok, Anna Kalandadze zaserwowała asa i Developres miał piłki setowe (24:18). Brakujący punkt podarowała mu Natalia Murek zagrywając w aut