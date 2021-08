Siatkarki Developresu i ITA Tools Stali Mielec spotkały się towarzysko w Rzeszowie. Wygrał Developres, ale mielczanki też były zadowolone

- Nam i zespołowi z Mielca zależało na tej formie treningu - sparingu, ponieważ w ostatnich czterech tygodniach pracowaliśmy nad konkretnymi sytuacjami, które chcieliśmy sprawdzić w grze - komentował potyczkę Bartłomiej Dąbrowski, drugi trener Developresu . - Brakuje nam trzech zawodniczek, w tym jednej rozgrywającej, więc musimy na treningach trochę kombinować. Ponieważ zaczęliśmy już robić fragmenty gry, więc w formie takich fragmentów był rozgrywany ten sparing. Przed sparingami z Radomiem była to ostatnia szansa, aby tak właśnie zagrać. Cieszymy się, bo zrealizowaliśmy wszystko, co chcieliśmy zrealizować. Wyglądało to dobrze, momentami bardzo dobrze. Przed nami długa i ciężka praca, są jeszcze elementy do poprawy. Przygotowania przebiegają zgodnie z planem -powiedział Bartłomiej Dąbrowski, który chwalił młodą rozgrywającą Julię Bińczycką.

- Było to mocniejsze granie niż na treningu. Taki pierwszy sprawdzian. Trochę się stresowałam, że pójdzie gorzej niż to, co się wydarzyło na boisku.Jestem zadowolona ze swojej gry i z gry dziewczyn. Myślę, że fajnie to wygląda i przy przy dalszej pracy będziemy grać dobrze - mówiła Julia Bińczycka. - Na początku września wróci z mistrzostw Europy Kasia Wenerska i będziemy trenować we dwie. Ale na najbliższych sparingach trochę sobie pogram. Czy na treningach dostajemy w kość? Nie powiem, że nie. Jest ciężko, ale wiadomo po co tutaj jesteśmy i dlaczego trenujemy. Podoba mi się w Developresie i Rzeszowie.