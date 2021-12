Siatkarz Asseco Resovii: Uwielbiam klimat świąt. Najbardziej lubię barszcz z uszkami

– Uwielbiam klimat świąt. Całą ich oprawę, atmosferę, zwłaszcza wigilię ze wszystkimi zwyczajami. Zawsze był to i jest bardzo w naszej rodzinie ważny dzień, wydarzenie w roku . Pamiętam, jak z bratem i siostrą wypatrywaliśmy pierwszej gwiazdki. To były takie momenty, które zapamiętam do końca życia. Staramy się tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia przekazywać naszym dzieciom – uśmiecha się do świątecznych wspomnień Michał Potera.

- Kolacja wigilijna była i jest zawsze dla mnie bardzo specjalna. Bardzo ważna. Zawsze w szczególny sposób ją przeżywam. W tym roku kolację będziemy spożywali u teściów, w Goczałkowicach Zdroju, niedaleko Bielska – Białej. Będzie w niej uczestniczyć dosyć kameralne grono. W sumie z dziećmi sześć osób. Z potraw wigilijnych najbardziej lubię barszcz z uszkami – dodaje libero Asseco Resovii.