Siatkarz AZS-u Olsztyn, Mateusz Poręba: Każdy wyjazd do Rzeszowa, jest jak tradycja

Mateusz ma 22 lata, pochodzi z Tuchowa, niedaleko Tarnowa, ale to w AKS-ie Rzeszów uczył się grania w siatkówkę na wysokim poziomie. W latach 2016-18 uczył się w SMS-ie Spała, a potem trafił do Olsztyna, gdzie z krótką przerwą na grę w Vero Volley Monza, jest do dziś.

- Myślę, że do końca mojej kariery, każdy wyjazd do Rzeszowa będzie dla mnie tradycją. Mam dużo wspomnień. Na pewno ostatni mecz, kiedy moja mama była na meczu. Zawsze jak przychodzę na tę halę, to czuję jej wsparcie. Kibice z Tuchowa na ostatnim meczu nie mogli być, bo wiadomo, koronawirus. Liczę na to, że tym razem zobaczę ekipę z Tuchowa, że powróci to wszystko do normy i będziemy razem iść po zwycięstwo

- mówi Mateusz Poręba.