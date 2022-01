Siatkarze Asseco Resovii lepsi od PGE Skry Bełchatów. Bombowe zagrywki gości z Rzeszowa i wygrana 3:1. Mamy ćwierćfinał Pucharu Polski

Było to szlagierowy pojedynek obecnej fazy PP; twardy, męski mecz, w którym nikt się nie oszczędzał i nikt nie zwalniał ręki. Zwycięsko wyszła z niego Asseco Resovia, bo grała lepiej i wytrąciła bełchatowianom z ręki ich atuty. Tym samym rzeszowski zespół zrewanżował się Skrze za porażkę w meczu PlusLigi 2:3.

- Po ciężkim meczu z Nysą u siebie, to zwycięstwo ma dobry smak. We wszystkich elementach byliśmy w dobrej formie, utrzymaliśmy swój system. Postraszyliśmy Bełchatów zagrywką, to jest nasz potencjał. Zrobiliśmy swoje. Mamy możliwości i pokazaliśmy to dzisiaj. Musimy się starać, aby nasza gra nie falowała - powiedział Szerszeń.