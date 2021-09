Siatkarze Asseco Resovii pokonali na Podpromiu Aluron CMC Wartę Zawiercie. Kolegów z trybuny oglądał Sam Deroo [ZDJĘCIA, RELACJA]

- Był to nasz trzeci sparing. Ich wyniki w ostatecznym rozrachunku nie będą miały znaczenia, bardziej liczy się to jak gramy. Widać, że z każdym sparingiem gramy lepiej, mniej jest jakichś nieporozumień, rzadziej zdarzają się nam niedociągnięcia. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku - ocenia Jakub Bucki, nowy atakujący rzeszowskiej drużyny. - Decydowały końcówki, które - co zrozumiałe - zawsze lepiej rozstrzygać jej na swoją korzyść. Tak też było w tym meczu, w którym straciliśmy jednego seta. Ogólnie możemy być z tego sparingu zadowoleni.