Siatkarze Asseco Resovii rozpoczęli przygotowania. Akcent na dobrą pracę i szczerą komunikację

Z uwagi na odbywające się we wrześniu Mistrzostw Europy, przygotowania rozpoczęły i przebiegać będę w niepełnym składzie. W Rzeszowie obecni są Rafał Buszek, Jakub Bucki, Bartłomiej Krulicki, Maciej Muzaj, Michał Potera, Nicolas Szerszeń i Paweł Woicki. W okresie nieobecności krajowych reprezentantów, treningi uzupełnią juniorzy AKS-u Rzeszów.

Przed rozpoczęciem przygotowań z siatkarzami i sztabem spotkał się prezes klubu Piotr Maciąg. - Ciężka praca i dobra komunikacja w drużynie, to krok do tego, aby na koniec sezonu można było postawić przysłowiową kropkę nad "i". W DNA, w kulturze naszego klubu wpisane jest, aby ciężko pracować, prezentować dobrą postawę i zaangażowanie i aby szczerze się komunikować - ze mną i trenerem. Jak wspomniałem, komunikacja to podstawa sukcesu i konieczny warunek, aby w sporcie osiągać dobre rezultaty, szczególnie, że w drużynie mamy profesjonalistów, ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za swoją pracę i traktują ją w poważny sposób - powiedział m.in. prezes Maciąg.