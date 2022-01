Siatkówka | 1 liga kobiet. Karpaty Krosno wygrały z SMS PZPS Szczyrk [RELACJA, ZDJĘCIA]

Początek wszakże nie zapowiadał szczęśliwego finału. Gospodynie bowiem wysoko przegrywały w pierwszym secie (11:20), ustępując pod wieloma względami młodym rywalkom ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Dobre zmiany dały wchodzące na parkiet Wiktoria Makarewicz i Marta Dąbrowska, dzięki czemu Karpaty zaczęły odrabiać straty. Imponowała zwłaszcza ta pierwsza, praktycznie nie do zatrzymania w ataku, a dodatkowo skuteczna też na zagrywce oraz na bloku.

Z czasem coraz lepiej zaczęły radzić sobie pozostałe zawodniczki, przez co miejscowe były w stanie odwrócić już losy partii otwarcia. Doprowadziły wszak do wyniku 22:24 i miały piłkę po swojej stronie, ale niestety nie zakończyły udanie ataku. Co się odwlecze, to nie uciecze, więc w kolejnych odsłonach Karpaty przechylały szalę zwycięstwa na swoją stronę. Radziły sobie nawet w trudnych sytuacjach, jak w trzecim secie, kiedy przegrywały 14:19 i 22:24. Wyrównały, a w grze na przewagi odniosły sukces. Nie zaprzepaściły również szansy w czwartej partii, co pozwoliło im sięgnąć po pełną, punktową pulę.