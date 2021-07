Siedmiu nielegalnych imigrantów z Somalii Straż Graniczna zatrzymała w Bieszczadach. Wpadło też dwóch kurierów [ZDJĘCIA] Norbert Ziętal

Siedmiu nielegalnych imigrantów z Somalii funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w Bieszczadach. BiOSG

W okolicach Bereżek w powiecie bieszczadzkich funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dziewięciu mężczyzn, którzy nielegalnie przekroczyli zieloną granicę z Ukrainy do Polski. Jak się potem okazało, siedmiu z nich to Somalijczycy, dwóch to kurierzy, organizatorzy przerzutu.