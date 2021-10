Siemaszkowa zaprasza na przegląd teatrów niezależnych Off - Rzeszów

W programie nowego wydarzenia o nazwie Off-Rzeszów będzie można zobaczyć występy Teatru Dada von Bzdülöw z Gdańska, Teatru Brama z Goleniowa, rzeszowskiego Teatru o.de.la oraz poznańskiej Fundacji Tertius Trzeci Teatr Lecha Raczaka. Będą też koncerty i spotkania z artystami.

Kuratorka Przeglądu Off-Rzeszów Katarzyna Knychalska mówi, że jego celem jest pokazanie tego, co jest w teatrze niezależnym najbardziej żywe i intrygujące.

- Cztery przedstawienia z różnych nurtów offu dobrane zostały przede wszystkim według kryterium poziomu artystycznego, ale można je również potraktować jako wgląd w to, o czym ostatnio żyje teatralny off. Mamy tu więc niezwykle silną reprezentację teatru tańca z legendami tego ruchu, Teatrem Dada von Bzdulow i młodymi zwycięzcami ostatniej edycji konkursu The best Off – Teatrem o.de.la. Pojawi się też znany z zaangażowania w lokalność Teatr Brama z Goleniowa z ich autoironicznym „Positivo”. Teatr Orbis Tertius pokaże natomiast „Misterium buffo” w reżyserii niedawno zmarłego i nieodżałowanego Lecha Raczaka - mówi kuratorka Off-Rzeszów Katarzyna Knychalska.