"Sierpień jest miesiącem trzeźwości, ale kiedy alkoholik zdecyduje się na zaprzestanie picia, będzie musiał potem ciężko nad tym pracować"

Sierpień jest miesiącem trzeźwości. Czy są alkoholicy, którzy zwracają na to uwagę i starają się uwolnić w tym miesiącu od tej choroby?

To nie jest tak, że ktoś pomyśli sobie: jest sierpień – nie będę pił. Dla osoby uzależnionej to nie jest takie proste. W większości parafii są księgi trzeźwościowe, do których wpisują się osoby w nałogu. Wydaje mi się, że Wielki Post jest czasami bardziej mobilizujący dla osób, które chcą podpisać krucjaty. Sierpień jest również szczególnym miesiącem. Potem potrzebna jest jednak ciężka praca. Nie jest łatwo wyjść z tego uzależnienia.

Czy można powiedzieć, że alkoholizm to najgorsze uzależnienie?

Trudno powiedzieć. Wydaje się, że jest to najbardziej widoczny nałóg. Myślę, że kiedy mówimy o uzależnieniu, od razu myślimy o alkoholizmie. Jako ludzie mamy to gdzieś wpisane. Uzależnień mamy jednak bardzo dużo i z roku na rok coraz więcej.