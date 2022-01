Silny wiatr na Podkarpaciu. IMGW ostrzega, że może potrwać do wieczora. Nawet 75 km/h z zachodu

- Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu - poinformowała Małgorzata Marcinek, synoptyk IMGW-PIB.

Dodała, że ostrzeżenie 1 stopnia ważne jest od godz. 10 do godz. 18 w poniedziałek. Prawdopodobieństwo tego stanu to aż 80 proc. Jak podkreślają synoptycy, taka pogoda może być niebezpieczna zwłaszcza dla kierowców. Wydano ostrzeżenia m.in. dla podkarpackich fragmentów autostrady A4 czy drogi S19. Ich ważność sięga aż do środy 5 stycznia, do godz. 7.30.