Skandal z zaświadczeniami lekarskimi dla kierowców z powiatu rzeszowskiego. Około 1800 osób musi wykonać je ponownie!

Pisze do nas Czytelniczka (dane personalne do wiadomości redakcji): „Pod koniec roku 2018 zaczęłam uczęszczać na kurs prawa jazdy. W szkółce, do której chodziłam, został mi polecony lekarz, do którego miałam się udać na zrobienie koniecznych badań. (…) był on szczególnie polecany z tego powodu, iż „cenił” się trochę mniej niż reszta lekarzy (…). Sam przebieg wizyty nie zaliczał się do najbardziej udanych (…) wszystko trwało mniej niż minutę, nawet nie sprawdzono mojego wzroku”.

Następnie czytelniczka pisze: „2,5 roku później dostałam wezwanie na policję w celu stawienia się na przesłuchanie (…). Pytano mnie o miejsce wizyty, kto mi polecił tego lekarza i jakie były moje wrażenia. Na jakiej zasadzie odbywała się płatność, czas trwania badania, jak i kilka innych szczegółów (…). Pod koniec poinformowano mnie, że po jakimś czasie powinnam dostać list z uwagami co do dalszego postępowania. Minęło już prawie pół roku, a ja żadnej wiadomości nie dostałam. Tak naprawdę to nie mam pojęcia, czy moje prawo jazdy jest ważne (…)”.