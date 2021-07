Skargi konsumentów przyniosły efekt. UOKiK nałożył 150 tys. zł kary na firmę, która zarządzała parkingami przy Biedronce i Aldi

Wszystko zaczęło się jeszcze w 2018 r. i wtedy też w Nowinach opisywaliśmy perypetie klientów, którzy skarżyli się na karne opłaty 90 zł lub 150 zł nakładane na nich za minimalne lub żadne uchybienia regulaminów parkingowych.

- Chciałam zrobić zakupy w Biedronce. Poszłam pobrać bilet i w międzyczasie ktoś włożył mi za szybę mandat. Godzina pobrania biletu to 20.37, a wezwanie 20.40. Na początku pomyślałam, że to formalność, odpiszę i wszystko będzie w porządku. Niestety, tak się nie stało. Wcale to nie jest takie piękne, jak firma Jeronimo Martins obiecuje