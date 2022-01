Skatowali mężczyznę w Rzeszowie bijąc go pięściami, kopiąc i uderzając tłuczkiem do mięsa

Do tego makabrycznego zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 stycznia 2022 roku około godziny 23.50 w mieszkaniu.

- Oprócz pokrzywdzonego właściciela mieszkania przebywały w nim jeszcze cztery osoby – 28-letni Mateusz K., 33-letni Paweł C., 29-letni mężczyzna oraz 45-letnia kobieta, którzy wspólnie pili alkohol. W pewnym momencie przy wymianie zdań pomiędzy biesiadnikami doszło do kłótni, podczas której Paweł C. zaczął uderzać pokrzywdzonego pięściami w okolice głowy, a następnie przyłączył się do niego Mateusz K.