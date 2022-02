Skazani z dębickiego zakładu karnego będą mogli pracować w lesie

Tak przewiduje porozumienie, zawarte właśnie pomiędzy Nadleśnictwem Dębica, reprezentowanym przez nadleśniczego Wacława Pankiewicza, a ppłk. Norbertem Gawłem, dyrektorem Zakłady Karnego w Dębicy. Nie pierwsze takie, bo obie instytucje w 2006 roku współpracowały już w podobnym zakresie.

- Widzimy możliwość wykorzystani a więźniów do prac porządkowych na terenach leśnych, także z łowiectwem w takim sensie, że korzystaliśmy z ich pomocy do liczenia zwierzyny metodą pędzeń – wylicza nadleśniczy Wacław Pankiewicz. – I możemy skorzystać z ich sił w szkółkarstwie leśnym. A jeśli będzie taka potrzeba, to ten zakres współpracy będzie się powiększał.