Skazano go za śmiertelny wypadek podczas rozładunku węgla w Medyce. Po pół roku Sąd Okręgowy w Przemyślu zmienił wyrok

Śmiertelny wypadek w Medyce miał miejsce 8 marca 2018 roku na stacji przeładunkowej PKP w Medyce. Łukasz B. pracował wtedy tam jako ekspedytor, który nadzorował przeładunek węgla z wagonów do wagonów. Najpierw rozładunek jest wykonywany koparką, natomiast potem pracownicy PKP Cargo wchodzą do środka wagonu i wybierają resztki węgla łopatami. Nie wolno im tego robić, jeśli koparka jeszcze pracuje. Jeden z pracowników, 55-letni mężczyzna złamał ten zakaz i wszedł do wagonu. Został uderzony łyżką koparki i zmarł.