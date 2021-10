Sklep nie będzie mógł odmówić przyjęcia od nas gotówki

Żaden sklep nie będzie mógł odmówić przyjęcia od klienta gotówki. Ustawę o usługach płatniczych, uwzględniająca taką poprawkę, podpisał prezydent Polski Andrzej Duda.

Nowe przepisy dotyczące konieczności przyjmowania przez sklepy płatności gotówką wejdą w życie 30 dni po ich ogłoszeniu, czyli na przełomie października i listopada. Taką poprawkę do ustawy o usługach finansowych prezydent zgłosił na wniosek Narodowego Banku Polskiego. Dotyczy to transakcji do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie do ok. 5800 złotych.

Podczas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, w części sklepów i punktów usługowych wstrzymano przyjmowanie od klientów gotówki. Część placówek wykorzystała sytuację i na stałe zaczęła odmawiać przyjmowania od klientów gotówki. To problem, stąd interwencja władz NBP u prezydenta Polski o odpowiednią korektę przepisów.