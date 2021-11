Skra Bełchatow - Asseco Resovia: Emocji było, jak za dawnych lat [OPINIE] OPRAC.: luci za PLS.PL

fot krzysztof kapica

- Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz w tym sezonie i będą to równie ciekawe widowiska - powiedział po meczu PGE Skry Bełchatów z Asseco Resovią libero rzeszowskiej drużyny Paweł Zatorski. Skra po emocjonującym meczu wygrała 3:2, choć po dwóch setach prowadziła Resovia 2:0. Co mieli do powiedzenia po tym spotkaniu zawodnicy obu zespołów?