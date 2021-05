Sławomir Peszko z Jedlicza to 44-krotny reprezentant Polski. Poznajcie jego żonę, Annę Peszko [ZDJĘCIA]

Wieczysta Kraków. As drużyny Sławomir Peszko we wtorek w programie Kuby Wojewódzkiego. Będzie się działo... [ZDJĘCIA]

As występującej w klasie okręgowej Wieczystej Kraków Sławomir Peszko będzie jednym z gości w programie Kuby Wojewódzkiego we wtorek, 6 kwietnia 2021 roku. Znając poczucie humoru i dystans 36-letniego piłkarza do siebie, można się spodziewać bardzo ciekawej rozmowy. W programie wystąpi też raper i autor tekstów Żabson, czyli Mateusz Zawistowski. Gośćmi Kuby Wojewódzkiego było wielu znanych sportowców. Wśród nich także inni piłkarze krakowskich klubów. Którzy? Sprawdź w naszej galerii. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.