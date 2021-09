Śledztwo w sprawie bulwersującego zdarzenia w Krościenku Wyżnym. Kobieta, która ciągnęła psa za samochodem, usłyszała zarzuty

Samochodem kierowała mieszkanka Krościenka Wyżnego. Tłumaczyła, że smycz zahaczył o hak samochodu jej mąż. Mężczyzna miał iść z psem na spacer, ale zapomniał komórki i musiał wrócić na chwilę do domu. W tym czasie ona wsiadła do auta i pojechała na zakupy, nie wiedząc, że jest do niego przywiązany pies. Mąż dzwonił do niej, ale w czasie jazdy nie miała jak odebrać telefonu. Słyszała klaksony samochodów na drodze, ale nie wiedziała, czy to na nią trąbią. Dlatego dopiero po jakimś czasie zatrzymała samochód i zorientowała się o co chodzi.