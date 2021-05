Służba Więzienna, ramię w ramię z Marcinem Warchołem, przekazała samochód dla Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

- Muzeum jest w stanie rozwoju. Cały czas sprowadzane są zabytki. Na przeszło 1000 metrów kwadratowych zostało zgromadzonych mnóstwo sprzętów – nie tylko wojskowych ale i codziennego użytku, zabytki techniki, których próżno by szukać gdzie indziej. – podkreślał Minister Warchoł.

W środę Służba Więzienna przekazała muzeum dostawczo-osobowy Peugeot Partner, który swoją służbę pełnił dotychczas w Zakładzie Karnym w Rawiczu. Symbolicznie sprzęt przekazał płk Marek Grabek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie. Dziękując za przekazane auto, prezes Fundacji Muzeum techniki i Militariów podkreślał:

- Ten pojazd będzie z pewnością cały czas w ruchu. Przyszedł okres wiosenno-letni, czas porządków na strychach i w szopach a tym samym mamy bardzo dużo zgłoszeń od osób, które chcą przekazać eksponaty do muzeum. To auto pozwoli nam dotrzeć do naszych darczyńców i wzbogacać zbiory muzeum – mówił generał Tomasz Bąk.