Słynne odrzutowe Iskry znów latają nad Mielcem, Iryda przyjechała i wzleci po remoncie

Niespodzianką dla pasjonatów i osób związanych z mieleckim lotnictwem, był widok samolotu odrzutowego Iryda. Właśnie w niedzielę 4 lipca br., w samo południe w hangarze lotniczym przy ul. Lotniskowej odbyło się spotkanie pod wymownym hasłem "Mielec tu rozwijają się skrzydła" i tu oficjalnie pokazano Irydę

Zaproszone osoby związane z lotnictwem, idąc na to spotkanie spodziewały się, zobaczyć, produkowane kiedyś w Mielcu odrzutowe Iskry, czy Iskierkę, ale widok znacznie większej szkolno-bojowej Irydy ucieszył każdego. Chociaż sprowadzona do Mielca i tu wyprodukowana Iryda PZL Mielec I-22 M-93M prezentuje się całkiem nieźle, to jednak, na razie jest uziemiona i trzeba wielu zabiegów, aby mogła wzbić się w powietrze.

Podczas niedzielnego wydarzenia zaprezentowano m.in. koncepcję latającego muzeum przemysłu lotniczego z samolotami TS-11 Iskra, M-26- Iskierka czy TS-8 Bies, czy An-2 oraz innymi statkami powietrznymi. Przedstawiono też nowy sposób funkcjonowania hangaru, w którym od niedawna oprócz samolotów i szybowców aeroklubu stacjonują tu również odrzutowe Iskry.