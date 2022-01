Śmiertelne porażenie prądem. Jest akt oskarżenia w sprawie tragedii w Wojkówce k. Krosna

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 2 czerwca 2020 roku. Tego dnia 58-letni mieszkaniec gm. Miejsce Piastowe i 54-letni mieszkaniec Krosna pełnili dyżur w pogotowiu energetycznym Rejonu Krosno. Kierownikiem zespołu był starszy z mężczyzn. Dostali zlecenie wykonania prac, związanych z odbiorem przyłączeń i montażem liczników u odbiorców energii w czterech podkrośnieńskich miejscowościach.

Wojkówka była ostatnia na trasie. Tam mieli wykonać przyłącz do sieci i zamontować licznik w domku letniskowym. Na miejscu ustalili, że trzeba wykonać dodatkowe czynności z tym związane. Ok. godz. 13 przystąpili do pracy. Wykonywano je na słupie, linia znajdowała się pod napięciem. Pierwszą część prac wykonał 58-latek. Ich dokończeniem miał się zająć jego współpracownik. 54-latek założył sprzęt do asekuracji, wszedł na drabinę i rozpoczął podpinanie kabla. To właśnie w trakcie tej czynności doszło do dramatu.