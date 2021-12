Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Krośnie. Zakończył się proces. Prokurator chce kary 2,5 roku więzienia dla kierowcy

W Sądzie Rejonowym w Krośnie odbyła się we wtorek (7 grudnia) ostatnia rozprawa w procesie Mateusza H., oskarżonego o umyślnie naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginął pieszy. Młodemu mężczyźnie grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.