Smog nad Rzeszowem skutecznie psuł magię świąt

Najgorzej było w święta, kiedy temperatury spadły nawet do 18 stopni Celsjusza poniżej zera. Wtedy wielu właścicieli budynków zaczęła je dogrzewać, często wykorzystując stare kopciuchy, co doprowadziło do powstania smogu.

- Postanowiłam spalić trochę kalorii po smacznej wieczerzy wigilijnej i wspólnie ze znajomymi wybraliśmy się na spacer. Po kilkunastu minutach zaczęłam mieć problemy z oddychaniem i pojawił się kaszel. W powietrzu czuć było dym. Postanowiliśmy wrócić do mieszkania, ponieważ, spacer w takich warunkach to nic przyjemnego. Dodatkowo nasze ubrania przeszły tymi osadami, że woń dymu było czuć nawet w mieszkaniu. Tak prysła cała magia świąt – irytuje się pani Barbara z Rzeszowa.