Sokół Łańcut pomaga w walce z COViD. Zrobili ponad 3 tysiące przyłbic i kominów dla podstawówek

- Wszyscy wiemy, jak skończył się ostatni sezon koszykarski. Nie było tego, co najważniejsze, czyli rundy play-off. Wiedzieliśmy, że musimy być przygotowani do nowego sezonu rozgrywkowego nie tylko sportowo, ale też organizacyjnie, zwłaszcza teraz w czasie epidemii. Zobaczyłam na stronie Narodowego Instytutu Wolności nowy program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. W kilka dni został napisany projekt, przygotowana wycena i udało się. W związku z tym, że uzyskana kwota była dosyć duża, postanowiliśmy, że część z tych materiałów trafi również na najmłodszych Mieszkańców naszego miasta oraz młodych adeptów naszej szkółki.

- Ponieważ jest obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych, musimy się do niego stosować, także na korytarzu szkolnym, podczas jazdy na rowerze, treningu w mieście, parku, na trybunach lub innej ogólnodostępnej przestrzeni - mówi Małgorzata Kaszowska, pomysłodawca i koordynator projektu z ramienia PTG Sokół, a prywatnie żona trenera pierwszego zespołu Sokoła Dariusza Kaszowskiego.

Z Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19, PTG Sokół uzyskał ponad 41 tysięcy złotych netto.

- Pieniądze w całości przeznaczyliśmy na zakup elementów do przyłbic okularowych, materiał na kominy oraz przygotowanie ulotek edukacyjnych nie tylko dla kibiców, ale także dla łańcuckiej młodzieży - informuje pani Małgorzata.

- Na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego młodzi zawodnicy z naszej sokolej szkółki "Wrzuć nudę do kosza", jako wolontariusze, zabrali się do pracy i przygotowali startery dla wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Łańcuta. Władze miasta pomogły nam określić zapotrzebowanie i nasi koszykarze 1 września przekazali dokładnie 1564 kominy i 198 przyłbic w czterech łańcuckich podstawówkach. Kominy sportowe dla uczniów są ciekawym rozwiązaniem i dobrą alternatywą dla maseczek, zdecydowanie bardziej zachęcają do noszenia ich przez młodzież. Dla nauczycieli złożyliśmy przyłbice, przejrzyste i lekkie, które można nosić również z okularami.