SP w Kaszycach koło Przemyśla zdobyła czwarte miejsce w 4. edycji Drużyny Energii [ZDJĘCIA]

Czwarta odsłona Drużyny Energii – programu realizowanego z inicjatywy Energi z Grupy Orlen, cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Finałowa piątka została wyłoniona spośród 381 placówek. Konkurencja była ogromna. Zwieńczeniem tej rywalizacji był Wielki Finał.

Znalazły się w nim szkoły, które wykonały najwięcej ćwiczeń w jednej z czterech dyscyplin oraz szkoła z „dziką kartą”.

- Wracamy ze zdobytym 4 miejscem na 400 szkół , 2 nagrodami indywidualnymi. Czekiem na 3500 złotych. Wspomnień, atmosfery nikt nam nie odbierze. Dumni z siebie i mocy, jaka nam towarzyszyła - informuje SP w Kaszycach.

W ramach wcześniejszych etapów uczniowie wykonywali sportowe zadania i mobilizowali do aktywności fizycznej swoje koleżanki i kolegów ze szkoły. Projekt łączy promocję ruchu, zdrowego trybu życia i zamiłowanie do sportu z nowoczesnymi technologiami – wykonywane ćwiczenia należało nagrywać i udostępniać na platformie DruzynaEnergii.pl. Nagrodą dla szkół o najwyższej frekwencji był awans do finału oraz środki na zakup sprzętu sportowego.