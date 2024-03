Sparing. Ekoball Stal Sanok z pewnym zwycięstwem nad Orłem Przeworsk

Jedyną bramkę dla Orła Przeworsk zdobył do niedawna gracz ... Ekoballu Stali Sanok, Patryk Zieliński. Było to jednak za mało na dobrze dysponowanych podopiecznych trenera Pawła Jaślara, który w tym spotkaniu testował jeszcze jednego młodzieżowca z SMS-u Resovii.

Z drużyną seniorów trenuje junior z akademii Ekoballu, Jakub Nowak i dołączy on do kadry czwartoligowca. W okresie przygotowawczym sanoczanie stracili Rafała Domaradzkiego, który nabawił się kontuzji w jednym ze sparingów. W kwietniu czeka go operacja, a planowany powrót na boisko to runda wiosenna przyszłego sezonu.