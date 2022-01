Sparing. Karpaty Krosno zmierzyły się ze słowackim 3-ligowcem MKS Tesla Stropkov

- Szanse gry dostali wszyscy dostępni zawodnicy - mówi nam coach Karpat Dariusz Liana. - Wynik jest mniej ważny, aczkolwiek zmarnowaliśmy kilka znakomitych okazji do zdobycia bramki. Dzisiaj chcieliśmy poprawić naszą organizacje gry w ataku, co w pewnym stopniu udało się zrealizować. Uważam, że był to bardzo pożyteczny mecz kontrolny z przeciwnikiem, który prezentuje wysokie umiejętności piłkarskie - dodał.