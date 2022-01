Sparing. Piłkarki Arini Resovii zremisowały z Sokołem Kolbuszowa Dolna

Trener Arini Resovii Paweł Szurgociński nie ukrywał, że jest jeszcze sporo do poprawy w grze jego podopiecznych.

- Widać, że był to pierwszy mecz po długiej przerwie - sporo było niedokładności w poczynaniach w ofensywie. Na szczęście do pierwszego meczu ligowego dużo czasu. W defensywie gra wyglądała poprawnie, ale będziemy dążyć do tego, żeby wyglądała doskonale. Na pewno kilka zawodniczek zapunktowało - teraz ich zadaniem będzie utrzymanie dobrej dyspozycji w kolejnych tygodniach

- podsumował coach resoviaczek.

Trener sokółek Tomasz Grabiec był natomiast zadowolony z tego, jak jego zawodniczki zaprezentowały się w pierwszej części gry.

- Pierwsza połowa myślę, że ze wskazaniem na nas - przyznał. - Piłkarsko, wydaje mi się, że troszkę lepiej niż Resovia, motorycznie na tym samym poziomie... Czyli widać że zaczynamy dopiero działać w tym roku. I my, i Resovia. Druga połowa to wymiana praktycznie całej "11" w Resovii i to już było widać, że weszły świeże dziewczyny. My już mieliśmy mniej sił dlatego tu zdecydowanie Resovia była lepsza - ocenił spotkanie trener Sokoła Kolbuszowa Dolna.