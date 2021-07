Sparing. Piłkarki Resovii pokonały beniaminka ekstraligi Tarnovię Tarnów

Pierwotnie rzeszowianki pierwszy sparing miały rozegrać w ubiegły weekend w Krakowie, ale z powodu wypadku podczas podróży do niego nie doszło.

Po meczu w Tarnowie zadowolony ze swoich podopiecznych był trener Resovii Paweł Szurgociński.

- Dziewczyny zrealizowały główny cel na to spotkanie i nie był to wynik. Dobra zagrały w grze ofensywnej. Dobry materiał do analizy pod kątem dalszych przygotowań. W zespole wystąpiły trzy nowe zawodniczki, które prawdopodobnie zwiążą się z naszym klubem