Sparingi. Wysokie zwycięstwo Wólczanki Wólka Pełkińska nad Startem Rymanów

Wólczanka Wólka Pełkińska - Start Rymanów 7:1

- Warunki były ciężkie, najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Zagraliśmy wygraliśmy, kto strzelił to nie jest najważniejsze. Dzisiaj zagrali całkiem nowi, którzy przyjechali się pokazać, ci co trenują z nami od kilku dni i ci co zostali. - skomentował mecz kontrolny trener Wólczanki, Ryszard Kuźma.

W drużynie Wólczanki w rundzie wiosennej występować będzie Karol Twardowski, który został wypożyczony z Resovii. Jedyną bramkę dla Startu zdobył Arkadiusz Femin.