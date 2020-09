Spektakl "Kolacja dla głupca" w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. To jedna z najbardziej popularnych komedii światowego teatru

To jedna z najbardziej popularnych komedii światowego teatru na rzeszowskiej scenie. Bogaty, francuski wydawca Pierre Brochant co tydzień organizuje dla przyjaciół w swojej posiadłości "kolację dla głupca" - konkurs na przyprowadzenie największego nieudacznika i idioty, który zapewni towarzystwu najwięcej rozrywki. François Pignon pozornie spełnia wszystkie wymagania, by stać się tytułowym "głupcem". Nieświadomy gry, w którą zostaje wplątany, wprowadza prawdziwy zamęt w życie Pierre'a i to on bezwiednie staje się mistrzem ceremonii, co prowadzi do serii prześmiesznych sytuacji, gwarantując świetną rozrywkę widzom spektaklu.

Spektakl można obejrzeć również w sobotę, 12 września o godz. 19 i w niedzielę, 13 września o godz. 19.