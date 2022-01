Spekulacje na temat warszawskiego desantu w Asseco Resovii. Chodzi o trenera i zawodnika

Andrea Anastasi od 2019 roku jest szkoleniowcem siatkarzy z Warszawy. Według informacji Pasiniego to właśnie Włoch z Projektu Warszawa na być zmiennikiem Marcelo Mendeza, obecnego coacha resoviaków, który ma podpisany kontrakt z zespołem znad Wisłoka do końca obecnego sezonu. To nie pierwsza przymiarka Anastasiego do Asseco Resovii. Poprzednie "nie wypaliły". Jak będzie tym razem? Zobaczymy.

Mimo, że przed drużynami PlusLigi jeszcze sporo grania, to nie jest tajemnicą, że transferowe rozmowy już się rozkręcają.

Polsat Sport z kolei napisał o rzekomo możliwych przenosinach z Warszawy do PGE Skry Bełchatów, Asseco Resovii lub Aluronu CMC Warty Zawiercie przyjmującego Projektu Bartosza Kwolka, któremu kończy się kontrakt ze stołecznym klubem, w którym gra od 2016 roku. O możliwym przejściu Kwolka do Rzeszowa mówi się już trzeci sezon z rzędu. Czyżby sprawdziło się przysłowie, że do trzech razy sztuka?...