Spodziewane są opady śniegu. Podkarpackie samorządy są gotowe na nadejście zimy

W Rzeszowie drogowcy mają do dyspozycji kilkadziesiąt pługów oraz posypywarek, które będą dbać o utrzymanie dróg i chodników na prawie 550 kilometrach. Przygotowano dwa tysiące ton soli i tysiąc ton piasku. Sprzęt jest gotowy, aby natychmiast wyjechać na ulice Rzeszowa. Miasto na ten sezon zimowy przeznaczyło 7,1 mln zł, jeśli jednak zajdzie, potrzeba to te pieniądze mogą zostać zwiększone.

- Mamy cały magazyn materiałów do posypywania ulic. To w tej chwili dwa tysiące ton soli drogowej i tysiąc ton piasku. Wszystkie pojazdy przeszły przegląd, są sprawne i gotowe do wyjazdu na drogi