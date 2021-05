Spółka ML System z Zaczernia koło Rzeszowa wzięła w leasing dużą halę. Będą tam powstawać innowacyjne produkty w skali światowej

Wartość początkowa umowy leasingu wynosi 17,6 mln zł, a jej spłata następować będzie przez 8 lat.

- Cieszymy się, że ARP wspiera dynamiczny rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, takich jak nasza spółka ML System. Stanowi to modelowy przykład współpracy agencji państwowej z polskim, nowoczesnym przemysłem. W tym obiekcie będą powstawać innowacyjne produkty w skali światowej - Dawid Cycoń, Prezes Zarządu ML System S.A. - Przejęcie w użytkowanie hali produkcyjnej przyczyni się do przyspieszenia rozwoju spółki. Inwestycja graniczy bezpośrednio z naszą fabryką, co powiększy powierzchnię zakładu z 14 do ponad 20 tys. m kw. w jednej lokalizacji – komentuje prezes Dawid Cycoń.