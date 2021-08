Spór zbiorowy w MPK Rzeszów. Chodzi o podwyżki dla kierowców i innych pracowników spółki. Będzie strajk?

Pracownicy MPK Rzeszów chcą podwyżek. Z wyrównaniem od początku roku

W MPK Rzeszów stawki godzinowe są różne. Najmłodsi stażem kierowcy zarabiają ok. 18,5 zł, najwyższa stawka to 21,90 zł dla kierowców, którzy mają co najmniej 20 lat stażu. Związkowcy ubiegają się o 1,50 zł podwyżki. Oprócz tego wnioskują o 250 zł wyższe wynagrodzenie dla tych pracowników, którzy mają stałe stawki. Średnie zarobki w firmie to ok. 5200 zł brutto, jednak jak słyszymy od związkowców, kierowcy zarabiają trochę mniej. Może to wynikać z przerywanego systemu pracy.