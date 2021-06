Sportowy plac dla młodzieży powstanie na osiedlu Zawiszy w Rzeszowie. Jest przetarg

W odróżnieniu od miejskich parków, w tym miejscu zostanie zamontowana infrastruktura przeznaczona głównie dla młodzieży i osób dorosłych. Będzie to plenerowa siłownia, parkour park i street workout park.

Całość uzupełnią elementy tzw. małej architektury, głównie ławki i kosze na śmieci. Miasto zamówi także wandaloodporny stół do gry w piłkarzyki oraz stół do ping-ponga.

- Zaplanowaliśmy wiele ciekawych urządzeń dla osób, które uprawiają te dyscypliny. Stanie tu m.in. specjalna kostka do wspinaczki, a także zestaw do podciągania się i innych ćwiczeń street workoutu – mówi Artur Gernand z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

- Plac wybudujemy na naszej działce przy łączniku ulic Boya Żeleńskiego i Zawiszy Czarnego. Przetarg już ogłosiliśmy, na oferty od wykonawców czekamy do 17 czerwca. To prosta inwestycja, dlatego termin wykonania ustaliliśmy na lipiec – dodaje Artur Gernand.

Szacunkowy koszt inwestycji to około 180 tysięcy złotych.