Sportowy Rozkład Jazdy. Kolejna piłkarska środa przed nami. Gra Stal Mielec, Wisłoka Dębica, 4 liga i klasy O i A

4 liga podkarpacka. Skuteczny pościg Czarnych Jasło za Stalą II Stalowa Wola

Emocjami z tego meczu można by obdzielić co najmniej kilka spotkań. Czarni Jasło wykazali się niezwykłą wręcz determinacją w sytuacji po prostu beznadziejnej, zaś Stal II Stalowa Wola nie potrafiła utrzymać dużej przewagi, i co również należy odnotować, zmarnowała rzut karny przy stanie 4:3, który pewnie rozstrzygnąłby o losach potyczki.