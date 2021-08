Spotkanie autorskie z Mają Komorowską. Zaprasza Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Maja Komorowska urodziła się w Warszawie. Ukończyła Wydział Aktorski (Oddział Lalkarski) krakowskiej PWST. Debiutowała w 1960 roku w Teatrze Lalki i Maski Groteska w Krakowie. Potem należała do zespołu Teatru 13 Rzędów pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego w Opolu, przekształconego w Teatr Laboratorium we Wrocławiu. Po siedmiu latach pracy u Grotowskiego weszła do zespołu wrocławskiego Teatru Współczesnego, a później Teatru Polskiego we Wrocławiu. Od 1972 r. jest w zespole Teatru Współczesnego w Warszawie.

Pracowała z wieloma wybitnymi reżyserami teatralnymi: z Erwinem Axerem (sztuki Thomasa Bernharda Święto Borysa i U celu), Maciejem Englertem (Letycja i lubczyk oraz Wniebowstąpienie), Jerzym Jarockim (Stara kobieta wysiaduje), Helmutem Kajzarem (Bolesław Śmiały i Antygona), Krystyną Skuszanką (Rzecz ludzka/Gra snów), Jerzym Krasowskim (Samuela Becketta Końcówka), Bohdanem Korzeniewskim (Augusta Strindberga Panna Julia), Krystianem Lupą (Thomasa Bernharda Wymazywanie, Na szczytach panuje cisza, a także Niedokończony utwór na aktora według A. Czechowa i Y. Rezy), Krzysztofem Warlikowskim (Tony'ego Kushnera Anioły w Ameryce). Ważna również była rola Claire w Szaleństwie Marguerite Duras w reżyserii Romualda Szejda w teatrze Scena Prezentacje.