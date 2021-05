SPR Stal Mielec podejmuje Azoty Puławy. Te mecze, to były wojny

- Jaki rywal jest, to każdy widzi. My nie mamy nic do stracenia. Trzeba wyjść do tego meczu bez strachu i pokazać to, co mamy najlepsze – mówi Michał Chodara, gracz SPR-u. Popularny „Gorbi” nie może wspierać kolegów na placu gry. Po tym jak w marcu przeszedł operację ręki, do treningów wróci najwcześniej końcem lata. - Rehabilituję się, powoli ćwiczę mięśnie, by jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności. A na razie staram się pomóc drużynie w inny sposób. Pomagam trenerowi Nilssonowi w jego zadaniach, podpowiadam kolegom. Czasem się zdarzy, że chce mnie ktoś posłuchać.