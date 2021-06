SPR Stal Mielec przedstawiła nowego skrzydłowego. Zostaje kilku liderów

Do skompletowania składu brakuje obrotowego, bramkarzy oraz leworęcznych: rozgrywającego i skrzydłowego. Tę ostatnią pozycję obsadzić ma młody Dawid Ruhnke, który o miejsce na prawym skrzydle będzie rywalizował z doświadczonym Wilkiem. To pochodzący z Koszalina 18-letni gracz SMS-u Kielce, który szlifował umiejętności po okiem trenerów Sławomira Szmala i Mariusza Jurasika.

Był powoływany do kadry juniorów. Nominalnie jest prawoskrzydłowym, ale może też zagrać na prawym rozegraniu.

To nie jedyne wzmocnienie Stali. Na prawe rozegranie przymierzany jest podobno Białorusin Dimitrij Smolikow. To 27-letni zawodnik HC Gomel, który reprezentował w europejskich pucharach. Miałby on wypełnić lukę po Ramonie Oliveirze.