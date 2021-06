SPR Stal Mielec przegrała w Szczecinie z Sandrą SPA Pogoń i po 11 latach spada z ekstraklasy

Gdy kilka dni temu MMTS Kwidzyn ogłosił, że nie będzie przystępował do rozgrywek w sezonie 2021/22, w Mielcu ożyły nadzieje, że nawet mimo porażki w walce o przedostatnie miejsce z Piotrkowianinem uda się utrzymać ekstraklasę. Do meczu jednak „Czeczeńcy” przystępowali już z nożem na gardle, bo dzień po wspomnianym ogłoszeniu w Kwidzynie wszystko odwołali i dzięki wsparciu ze strony miasta MMTS jednak znajdzie środki na zbudowanie budżetu. To oznaczało tylko to, że Stal, żeby się utrzymać, musiała wygrać w Szczecinie i liczyć na korzystny wynik Kwidzyna z Piotrkowianinem.

Stal rozpoczęła to spotkanie bardzo dobrze. Widać było, że zawodnicy są skoncentrowani i bardzo dokładni w ataku. W obronie początkowo dawali się zaskakiwać, ale z czasem było coraz lepiej. Cenne bramki zdobywał Ramon Oliveira, a Mielec trafiał też z koła i ze skrzydła.