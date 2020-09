Sprawdziliśmy ile zarabiają i co posiadają prezydenci miast na Podkarpaciu [LISTA]

Prezydentów sześciu podkarpackich miast nie można zaliczyć do bogaczy, raczej do osób dobrze sytuowanych. W większości głównie ze względu na wysokie zarobki. Z tej szóstki zdecydowanie najbogatszym i mającym największe dochody jest Tadeusz Ferenc, od 2002 r. prezydent Rzeszowa.

Prezydent Rzeszowa ma więcej oszczędności niż łącznie pozostała piątka podkarpackich prezydentów. Wynoszą one 425 839 zł plus 100 tys. zł w formie zaliczki na wkład budowlany w mieszkanie w jednej ze spółdzielni. Ten majątek to małżeńska wspólność majątkowa. Majątek odrębny wśród oszczędności to 7 445 dolarów USA. Ferenc posiada sporo nieruchomości. To przede wszystkim dom o powierzchni 150 metrów kwadratowych o wartości 400 tys. zł. Do tego trzy mieszkania o powierzchniach 66,25 metrów kw., 47,3 metrów kw. (w 1/2 współwłasność z córką) i 55,76 metrów kw. Także 33 arowa działka pod domem, kilka działek w całości lub udziały w nich i grunt orny. Łącznie mieszkania, garaż i działki warte są ponad 1,6 mln zł. Wszystkie nieruchomości lub udziały w nich objęte są małżeńską wspólnością majątkową.